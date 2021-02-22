Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения они используют в своей работе — например, для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Разумеется, определить конкретную улицу, дом или квартиру по IP обычно нельзя, если не иметь доступа к базе данных интернет-провайдера. Аналогично построена и модель борьбы с карточным мошенничеством: платежи на разных континентах в течение одного дня, безусловно, рассматриваются как высокорисковые», — объясняет эксперт.

Сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства — она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Правда, и доступна она не всегда, обращает внимание Достов: например, если клиент находится в полуподвальном помещении, качество локации сильно падает.

Некоторое время назад предлагалось проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Но от этой идеи отказались, поскольку велик риск ошибок, и ее довольно сложно реализовать технически, говорит эксперт.

«Еще один вариант — получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов. Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому ее обработка сопряжена с регуляторными рисками. Такие сведения полезны не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности. Например, насколько часто человек бывает за рубежом, ходит ли в дорогие магазины, живет ли по месту прописки и ходит ли регулярно на работу», — добавляет Достов.

Разумеется, все это только косвенные сведения, которые анализируются совокупно с иными источниками — например, справками о доходах, отметил он. Сейчас главная дискуссия относительно этой практики разворачивается в плоскости защиты персональных сведений и предотвращения злоупотреблений. Например, неверно предлагать клиенту дорогой кредит, если он работает из дома или по какой-то причине живет в дешевом районе.