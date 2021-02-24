Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека в мире по версии Bloomberg. На фоне падения стоимости акций Tesla его состояние сократилось на 15,2 млрд долларов, до 183 млрд, говорится в опубликованном накануне материале РБК .

Бумаги Tesla подешевели на 8,6%, что стало для них самым большим падением с сентября, отметило агентство Bloomberg. Падение в том числе связано с недавними комментариями Маска в Twitter. Бизнесмен отметил, что курсы биткоина и Ethereum «действительно кажутся высокими».

Этот комментарий Маск написал спустя две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов. После заявления компании стоимость биткоина подскочила на 23%. Однако сам Маск 19 февраля назвал инвестиции Tesla в биткоин безрассудством, в то же время добавив, что биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах». Он отметил, что действия компании не отражают напрямую его мнения, и напомнил, что он «не инвестор», а инженер.

Илон Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткоины Предприниматель добавил, что действия компании не отражают напрямую его мнение.

Курс биткоина 23 февраля опустился ниже 50 тыс. долларов. Цена актива начала падать после того, как накануне она обновила исторический максимум в 58 тыс. долларов.

На 9:46 мск среды, 24 февраля, курс биткоина, согласно данным Coindesk.com, составил 50 177,95 доллара (минус 0,18% за сутки), исторический максимум — 58 332,36 доллара (прим. Банки.ру).

На фоне падения стоимости акций Tesla Маск вновь опустился на второе место в списке богатейших людей планеты по версии делового агентства. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 186 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В рейтинге Forbes он и до падения занимал второе место (в конце 2020 года издания спорили об оценке состояния Маска).



Маск и Безос с начала года на фоне колебания стоимости акций Tesla несколько раз сменяли друг друга на первом месте в рейтинге. Впервые основатель Tesla захватил лидерство 7 января. Тогда его состояние оценивалось в 188,5 млрд долларов. Для сравнения: еще в начале 2020 года оно составляло примерно 27 млрд, и бизнесмен едва входил в топ-50 богатейших людей.