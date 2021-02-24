Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в растрате бывшим руководящим сотрудникам Приватбанка, ранее принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому и национализированного в 2016 году. Об этом сообщило во вторник на своем сайте НАБУ, передает ТАСС.

«22 февраля 2021 года детективы Национального бюро (речь о НАБУ. — Прим. ТАСС) под процессуальным руководством прокуроров САП [Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины] предъявили трем бывшим должностным лицам ПАО «КБ «Приватбанк» обвинения в растрате более чем 136,89 млн гривен (около 5 млн долларов)», — сообщило НАБУ. В бюро добавили, что обвинения бывшим должностным лицам Приватбанка подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В сообщении НАБУ говорится, что обвинения по статье 191 Уголовного кодекса Украины предъявлены бывшему председателю правления Приватбанка, его бывшему первому заместителю и бывшей начальнице одного из подразделений Приватбанка, которая одновременно занимала руководящую должность в связанной с ним страховой компании. «Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года, за день до признания Приватбанка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства банка в размере более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка», — говорится в сообщении НАБУ.

Бюро не сообщает имен бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения. Однако, по данным агентства «РБК-Украина», речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял правление Приватбанка до его национализации, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и бывшей начальнице отдела финансового менеджмента Приватбанка Елене Бычихиной. Александр Дубилет является отцом Дмитрия Дубилета, который в 2019—2020 годах занимал пост министра (управляющего делами) Кабинета министров Украины.

Силовые структуры Украины провели в понедельник спецоперацию по задержанию бывшего заместителя главы Приватбанка при его попытке покинуть страну на самолете. Издание «Украинская правда» сообщило, что речь идет о Яценко, который занимал эту должность в 2016 году. Он вылетел на самолете из города Днепр в Вену, но, согласно предписанию властей, пилоты были вынуждены посадить самолет в киевском аэропорту Борисполь.



В четверг, 25 февраля, стало известно , что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего топ-менеджера Приватбанка Владимира Яценко на два месяца, до 22 апреля 2021 года. Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52,21 млн гривен (более 1,8 млн долларов). В случае внесения залога обвиняемый должен будет носить электронный браслет.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшего банка в стране. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.