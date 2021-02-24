Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил условия вклада «Удобный онлайн», чтобы каждый клиент мог настроить его под свои потребности. Теперь ставка по депозиту в рублях и долларах зависит от срока и суммы, на которые он открывается, при этом максимальная доходность продукта в рублях составляет 5,75%, в долларах США — 0,6%, сообщили в УБРиР.

Вклад «Удобный онлайн» открывается в интернет-банке. Минимальная сумма для его оформления в вышеуказанных валютах составляет 1 тыс. рублей либо 50 долларов соответственно. Депозит может быть открыт на срок от трех месяцев до трех лет по выбору клиента, при этом выбирать срок можно с точностью до месяца.

Капитализация процентов производится каждые 30 дней, доход зачисляется либо во вклад, либо на карточный счет. Если депозит открыт в рублях или долларах, то по выбору клиента он может быть пополняемым (без ограничений по сумме и сроку пополнения) или непополняемым. При его досрочном закрытии начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.

Частичное снятие средств возможно в рамках начисленных процентов. Также возможно снятие части основной суммы депозита при подключении пакета услуг «Все под контролем. Лайт онлайн», который можно оформить в интернет-банке при открытии вклада в рублях (в этом случае количество расходных операций зависит от суммы вклада, но не может превышать 12; можно снять до 50 тыс. рублей за одну операцию, включая начисленные проценты). Подключивший пакет услуг клиент получает дополнительно 1 процентный пункт к ставке по рублевому депозиту, СМС-информирование по счету, а также возможность осуществления до 15 переводов включительно в рублях в офисах банка (за исключением переводов через системы Western Union, «Золотая корона», через платежные терминалы банка, с карточных счетов, погашения кредитов других банков) и неограниченное количество переводов в рублях по реквизитам в интернет-банке, следует из релиза. Стоимость подключения пакета услуг — 145 рублей, столько же составляет ежемесячный платеж за него.



Также возможно оформление вклада в евро по фиксированной ставке 0,1%. В этом случае сумма и срок (от трех месяцев до трех лет) на ставку не влияют. Минимальная сумма — 50 евро, пополнения депозит не предусматривает.