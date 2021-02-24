🔹 Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной, считают эксперты. Опубликованный ранее ЦБ базовый уровень доходности вкладов на март показал рост по длинным депозитам больше чем на 0,4 п. п. до 5,34%, а также в сегменте до востребования. Некоторые банки, считая, что сейчас ставки минимальные, начинают предлагать повышенные проценты по длинным депозитам, таким образом фиксируя их стоимость. Если ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки, такие депозиты станут для банков особенно выгодными.

🔹 Принятые в конце прошлого года поправки к закону «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт, попали в раздел рисков крупнейших сотовых операторов России — МТС и «МегаФона», следует из ежеквартальных отчетов этих компаний за IV квартал 2020-го. Речь идет об изменениях, направленных на борьбу с распространением «серых» сим-карт, которые чаще всего оформлены на юридические лица и ИП.

🔹 Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В планах правительства утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. Позже в Минэнерго ответили на сообщения о росте тарифов на тепло и свет.

🔹 Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. За прошедший год все компании, попавшие в рейтинг Рунета, выросли в цене: некоторые из них подорожали с момента подготовки рейтинга до его публикации. В рейтинг также попали маркетплейсы, которые продают места продавцам на сайте-витрине, а также разработчики софта.