Россвязь планирует идентифицировать пользователей интернет-сервисов и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени, пишет «Коммерсант» . Исследовательскую работу о возможности внедрения такой схемы в России за 32,7 млн рублей проведет Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), говорится на портале госзакупок. ЦНИИС должен подготовить предложения по изменениям в законодательстве для внедрения технологии. В Россвязи сообщили, что исследование предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика», и перенаправили запрос в Минцифры.

Протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP), рассказал представитель «МегаФона». В «Ростелекоме» уточнили, что технология не имеет массового распространения в России, и оператор сомневается в возможности ее внедрения для идентификации пользователей интернет-сервисов. Введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль, уверен источник в одном из операторов.

Директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов считает, что использовать ENUM для создания единой системы адресации абонентов теоретически возможно, но внедрение системы на уже работающие сети потребует от пяти до десяти лет. И будет бессмысленным, добавляет один из участников рынка: российский сегмент Интернета окажется оторван от мировой Сети, потому что глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют. Большинство зарубежных компаний, по его словам, используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода.