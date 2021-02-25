📰 Минэкономразвития подготовило поправки, меняющие практику страхования ответственности управляющих лиц организаций, пишет «Коммерсант» . Страховщикам предлагается по договоренности с клиентом нести ответственность по страховым случаям, произошедшим до начала действия полиса. При этом они не смогут отказать в выплате, даже если страховое событие произошло из-за умышленных действий директоров. Страховщики уже раскритиковали проект: они указывают на невозможность оценить наличие криминальной заинтересованности управленцев, а также на неприемлемость применения ретроактивной даты действия полисов.

📰 В конце прошлой и начале текущей недели рубль в целом укрепился по отношению к доллару и евро после небольшой коррекции, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова. По его словам, если говорить о рисках, с которыми может столкнуться российский рубль в ближайшее время, то стоит выделить очередной виток разногласий между Россией и Саудовской Аравией на фоне регулирования рынка нефти. Также важной составляющей в оценке российской валюты остаются геополитические риски и риски санкций. В ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,5—75 рублей за доллар и 88,5—91 рубля за евро, прогнозирует эксперт.

📰 Власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет «Коммерсант» . Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». В метро внедрение системы объясняют необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы. Но камеры на экранах смогут также собирать данные о людях для маркетинговых целей, предупреждают эксперты.

📰 Биткоин может подешеветь до 30 тыс. долларов, спрогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики. Однако затем он снова начнет дорожать, и не исключено, что достигнет очередных исторических максимумов. За выходные курс криптовалюты резко упал на 16%, сейчас он составляет 50,6 тыс. долларов. Альткоины из топ-10 за это время также подешевели. В перспективе угрозой для биткоина могут стать государственные цифровые валюты, отмечают эксперты.

📰 Пандемия привела к техническому снижению числа банкротств застройщиков, но осложнила ведение бизнеса для небольших девелоперов, которые продолжают уходить с рынка, пишет «Коммерсант» . Работе мешают рост стоимости стройматериалов, отсутствие доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупателей относительно устойчивости их бизнеса. Эксперты советуют небольшим застройщикам вливаться в бренды федеральных и не исключают, что в некоторых регионах местных девелоперов вовсе не останется.