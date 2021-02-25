Банк России вынес новые постановления о привлечении банка «Открытие» и Тинькофф Банка к административной ответственности. Информация опубликована накануне на сайте регулятора.

Три постановления в отношении «Открытия» и одно в отношении Тинькофф Банка вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы от 24 февраля 2021 года пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже неоднократно привлекал эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.