Более половины частных предприятий в России сохранили или нарастили в 2020-м фонд оплаты труда по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей и владельцев 5,3 тыс. компаний из всех 85 регионов страны, который провел институт бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, передает ТАСС.

ФОТ — это расходы организации на выплаты работнику, в том числе на заработную плату, премии, надбавки, компенсации и другие отчисления.

«Мониторинг показал, что 55,7% компаний не снизили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом. Еще 26,4% снизили фонд не более чем на 30%. Оставшиеся 17,9% — более чем наполовину», — отмечается в материалах исследования.

По оценке предпринимателей, кризис из-за пандемии коронавируса затронул большинство предприятий. Так, согласно мониторингу, выручка сократилась у 80% компаний. Тем не менее «массовых банкротств пока не произошло, рынок покинули лишь 3,1% компаний». Главным негативным фактором развития в прошлом году оказался деградирующий спрос. Так, 78,8% респондентов указали, что спрос на продукцию их компании по итогам года или сильно уменьшился, или совсем исчез.

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии.

«В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился», — отмечается в исследовании.



Опросы «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» проводятся институтом бизнес-омбудсмена РФ с июня 2020 года. Несмотря на преобладающий пессимизм оценок, основные показатели демонстрируют плавное улучшение, уточнили в пресс-службе.