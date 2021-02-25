Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — подешевел на 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,43 рубля (минус 11 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,4 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром рубль может двигаться в фарватере валют EM, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,5 рубля. В дальнейшем, в случае активизации спроса на рисковые активы, в частности на фоне статистики из-за океана, американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73—75 рублей. Текущих условий инвесторам может не хватить для выхода рубля на новые локальные максимумы и закрепления в паре с долларом под нижней границей данного коридора, прогнозировал эксперт.

«Более пессимистичны мы в отношении рубля, который вчера смог укрепиться. Пара доллар/рубль приближается к мощнейшей поддержке 73. Не исключено, что сегодня она будет тестироваться на прочность и даже может быть проколота. Однако закрепление ниже и продолжение роста курса рубля — маловероятный сценарий», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.