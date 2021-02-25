Чистая прибыль группы ВТБ за 2020 год составила 75,3 млрд рублей, уменьшившись на 62,6% по сравнению с 2019-м. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ.

«Чистая прибыль группы составила 75,3 млрд рублей за 2020 год и 16,2 млрд рублей за IV квартал 2020 года, снизившись на 62,6% и 77,9% год к году соответственно в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой нефинансовых активов на фоне пандемии COVID-19», — отмечается в сообщении.

При этом ключевые банковские доходы выросли по итогам года, подчеркивают в ВТБ. Так, чистые процентные доходы увеличились на 20,7% в результате роста объемов процентных активов и повышения чистой процентной маржи. Чистые комиссионные доходы прибавили 12,5%: поддержку динамике оказали рост комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса структуры «ВТБ Капитал Инвестиции», а также комиссии за распространение страховых продуктов.

«Платформа инвестиционных продуктов «ВТБ Капитал Инвестиции» увеличила совокупный объем клиентских активов за 12 месяцев и IV квартал 2020 года на 74% и 16% соответственно до 3,4 трлн рублей. Активы физических и юридических выросли с начала года на 88% и 60% соответственно. Общее количество клиентов «ВТБ Капитал Инвестиций» увеличилось в 1,6 раза до 1,2 млн физических и юридических лиц. Комиссионный доход «ВТБ Капитал Инвестиций» за 2020 год почти удвоился по сравнению с 2019 годом, составив 21,8 млрд рублей. Суммарный торговый оборот за 2020 года превысил 23 трлн рублей, что в три раза больше данного показателя за 2019 год… Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с начала 2020 года выросло в четыре раза, превысив 1 млн», — указано в релизе ВТБ.

В числе прочего отмечается, что расходы на персонал и административные издержки группы по итогам 2020 года составили 269,9 млрд рублей, увеличившись на 6,2%, в том числе в связи с инвестициями в IT-инфраструктуру в рамках процессов цифровизации бизнеса.

По итогам года совокупный кредитный портфель группы увеличился на 14,8% до 13 трлн 162,6 млрд рублей. Без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 9,2% на фоне восстановления корпоративного кредитования во втором полугодии и опережающего роста портфеля кредитов физическим лицам в течение года.

Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 14,9% (на 7,2% без учета валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в III и IV кварталах 2020 года на фоне продолжившегося восстановления экономики.

Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 14,6% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 24,3%, отчасти компенсированного сокращением объема автокредитов.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила на конец 2020 года 5,7% против 4,7% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 120,6%.

Объем средств клиентов за 12 месяцев вырос на 16,9% до 12,831 трлн рублей. Без учета валютной переоценки прирост составил 10,5%.

Объем средств юридических лиц увеличился на 19,6%, физических лиц — на 13,8% (без учета валютной переоценки — на 13,9% и 6,4% соответственно). Объем средств физлиц вырос в том числе благодаря увеличению остатков на брокерских счетах и на эскроу-счетах, использующихся в рамках приобретения жилья у застройщиков. Доля текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов повысилась с 25,2% на 31 декабря 2019 года до 40,1% на конец 2020-го.

Комментируя финансовые результаты группы по МСФО, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин указал, что клиентская база ВТБ в России выросла на 1 млн физических и юридических лиц, достигнув 14,9 млн активных клиентов.

«В 2020 году около 400 тысяч наших клиентов-физлиц, столкнувшихся со снижением доходов, воспользовались кредитными каникулами для реструктуризации задолженности на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии, ВТБ реструктурировал кредиты на сумму около 230 миллиардов рублей, общий объем реструктуризацией для крупного бизнеса составил 1,3 триллиона рублей. В рамках госпрограммы по кредитованию на возобновление деятельности ВТБ помог более чем 20 тысячам клиентов — юридических лиц, которые обеспечивают работой более 1 миллиона человек», — рассказал банкир, чьи слова приводятся в сообщении ВТБ.



«Мы сохраняем нашу стратегическую задачу предоставлять 100% продуктов онлайн при реализации 50% продаж удаленно и уходе от бумажного документооборота. Цифровая трансформация бизнеса на фоне восстановления экономики и продолжения уверенного роста операционных показателей станет базой для дальнейшего развития группы. Мы уверены, что в этом году достигнем уровня прибыли, который был предусмотрен стратегией», — отметил Костин.