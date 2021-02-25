Большинство россиян (84%) хотели бы получать корпоративную пенсию после завершения карьеры. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ СберБанка. О том, что в соцпакет некоторых российских компаний включены корпоративные пенсионные программы (КПП) знают 16% жителей РФ, 18% «что-то слышали об этом». Больше всего «знающих» (20%) — в возрастной группе 56+, меньше всего (6%) — среди респондентов 18—25 лет. Участвует в КПП своих компаний лишь 3% респондентов вне зависимости от возраста.

Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Среди 18—25-летних положительно отвечает на этот вопрос 81% респондентов, а в группе 56+ почти каждый четвертый (24%) участвовать в КПП не хочет.

Минтруд предложил способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию Периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно необходимо для дальнейшей квалифицированной работы, в общий стаж сейчас не включаются.

Размер корпоративной пенсии должен превышать 30 тыс. рублей в месяц, считают 38% респондентов, 26% согласились бы сейчас получать 20—30 тыс. рублей в месяц, 18% опрошенных согласились бы на 15—20 тыс. рублей, 12% — на 10—15 тыс. рублей. Лишь 6% россиян сейчас согласны на выплаты до 10 тыс. рублей в месяц.

Респондентов, которые на пенсии хотели бы получать от работодателя более 30 тыс. рублей в месяц, больше всего в возрастных группах 26—35 лет и 46—55 лет — по 42%, среди тех, кому за 56 лет — 39%. Получать более 30 тыс. рублей хотели бы 31% 18—25-летних россиян, столько же хотели бы корпоративную пенсию в размере 20—30 тыс. рублей в месяц.