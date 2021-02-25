Среди компаний, взявших льготные кредиты на сохранение занятости, 98% сохранили рабочие места. Такие данные привела заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Ранее в четверг были представлены результаты опроса, согласно которому 26,4% компаний в прошлом году сократили фонд оплаты труда не более чем на 30%, 17,9% — более чем наполовину, а оставшиеся 55,7% не уменьшили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом. Результаты исследования , предварительно опубликованные в прессе, потом официально распространила пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В опросе, проведенном в рамках мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», приняли участие руководители и владельцы более чем 5,3 тыс. компаний из 85 регионов.

Опрос также показал, что только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами поддержки, а 31,8% пытались получить поддержку, но не смогли.

Опрос: более половины компаний сохранили или нарастили фонд оплаты труда Мониторинг показал, что 55,7% компаний не снизили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом.

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить... Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки — участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им, 98% заемщиков по программе «ФОТ 2.0» соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита. При этом мы видим, что не весь бизнес смог восстановиться после последствий «ковидных» ограничений, именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и «ФОТ 2.0», направлена на поддержание рабочих мест», — прокомментировала Илюшникова.

По ее словам, кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии. Программа «ФОТ.0» позволила сохранить 1,2 млн рабочих мест, «ФОТ 2.0» — 5,3 млн.



«На текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год. Среди них: а) мораторий на проверки для малого бизнеса; б) меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров; в) либерализация требований к заемщикам РГО и МФО; г) льготная программа кредитов под 8,5% — с 2021 года снижение предельной ставки до 7% и продление либерализованных требований к заемщикам», — напоминают в Минэкономразвития.