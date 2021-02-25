Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.

При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (минус 0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (минус 0,19) и рабочего персонала (минус 0,20).

Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (минус 0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (минус 0,42).

Согласно исследованию, индекс самочувствия россиян на рынке труда в I квартале 2021 года не претерпел серьезных изменений в сравнении с концом 2020 года, вырос на 0,02 пункта — до минус 0,06. Положительный индекс самочувствия на рынке труда в начале года продемонстрировали представители пяти сфер: продажи (0,04), медицина и фармацевтика (0,03), спорт и красота (0,01), рабочий персонал (0,01) и консультирование (0,004). Наименее уверены в себе топ-менеджеры (минус 0,19), представители сферы искусств и массмедиа (минус 0,14), а также безопасности (минус 0,14).

Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 года среди 21 691 российского соискателя.