Модульбанк разработал программу для предпринимателей, которые обслуживаются в банке. Теперь они могут участвовать в контроле качества работы с клиентами и получать за это финансовую и нефинансовую мотивацию, сказано в релизе финучреждения.

«Сейчас Модульбанк привлекает тайных клиентов на этапах открытия счета и общения с бизнес-ассистентами. Так, банк проверяет, удалось ли менеджеру по открытию счета подобрать нужные банковские услуги, какие впечатления остались после общения с ним, как быстро бизнес-ассистент решил вопрос и насколько полезной была консультация. Теперь клиент «под прикрытием» может брать и другие задания — например, пообщаться с новым клиентским менеджером или проверить качество предоставления новой услуги и честно описать свой опыт. За успешную миссию банк будет дарить месяцы обслуживания и другие бонусы», — говорится в сообщении.

Чтобы стать клиентом «под прикрытием», нужно написать в чат Модульбанка.

