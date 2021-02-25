Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Совкомбанка «Халва». Об этом в четверг сообщили в ФАС.

В ведомство обратился гражданин с жалобой на распространение рекламы кредитной карты «Халва» от Совкомбанка на телеканале «Россия 1». В рекламе демонстрируется сцена, в которой сотрудник банка предлагает семейной паре кредит под низкую ставку. В конце ролика крупным шрифтом сообщается привлекательная для потребителя информация: «...Кредит до 1 млн рублей с возвратом процентов».

Сюжет сопровождается поясняющими сносками, указывающими на иные условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его получения. Но комиссия ФАС установила, что форма и время размещения текста поясняющих сносок не позволяют потребителю прочитать этот текст. В то же время информация о возврате процентов по кредиту приводится крупным шрифтом, а также озвучивается актером. Таким образом, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях кредита, влияющих на возврат процентов, пришли к выводу антимонопольщики.

«Указанные в поясняющих сносках условия являются существенной информацией для потребителей, отсутствие которой способно обмануть их ожидания, сформированные рекламой. Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям, установленным частью 7 статьи 5, частью 3 статьи 28 закона «О рекламе», — отмечается в релизе.

Комиссия ФАС признала рекламу кредитной карты «Халва» ненадлежащей. В соответствии с частью 6 статьи 38 закона «О рекламе», рекламодатель — Совкомбанк — несет ответственность за нарушение упомянутых требований закона.



ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения, в отношении него также готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, штраф может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«После подробного изучения предписания и консультаций с ФАС мы внесем все необходимые изменения в рекламные материалы. Обычно юристы федеральных каналов проводят доскональную экспертизу телевизионных роликов от рекламодателей, поэтому такие ситуации достаточно редки», — прокомментировали в Совкомбанке.

