Следственным департаментом МВД России были задержаны трое бывших руководителей ООО «РАМ Банк» по подозрению в выводе активов на 1 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов. Эти действия привели к банкротству учреждения.

В Москве, Ростовской области и Краснодарском крае было проведено более 50 обысков в жилищах подозреваемых и офисных помещениях. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Тверским районным судом города Москвы и Ленинским судом города Ростова-на-Дону в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.