Биткоин не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой «МММ», которую основал в прошлом веке Сергей Мавроди. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, передает ТАСС.

«Был Мавроди и МММ. Для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно», — сказал Задорнов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, напоминает ТАСС. Для этого нужно создавать новые блоки системы.



Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».