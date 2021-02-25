Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует тренд на повышение ставок на российском рынке ипотеки в 2021 году. Об этом он заявил в ходе телефонного звонка с инвесторами и аналитиками.

«Я предвижу тренд к повышению ставок на ипотеку в течение 2021 года», — сказал банкир. Он уточнил, что оказывать давление на ставки будут, в частности, постепенное сворачивание льготной программы кредитования при покупке жилья в новостройках и сигналы регулятора по повышению ключевой ставки.

Напомним, в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2021 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 6,5% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

Помимо этого, для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Также в 2020 году запущена сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых. Льготной программой могут воспользоваться россияне, которые хотят приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории в любом регионе, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Кроме того, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы «Дальневосточный гектар» доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.