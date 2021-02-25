Банк России установил факты манипулирования рынками акций ряда крупных компаний. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

Так, установлены факты манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО «Газпром», ПАО «СберБанк», ПАО «Московская биржа», ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Банк ВТБ, ПАО «Магнит», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-14» в период с 22 марта 2016-го по 23 августа 2018 года на организованных торгах.

В ходе проверки установлено, что рядом физических лиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с зарегистрированной в соответствии с законодательством Кипра компанией Maraion Investments Limited. Эти операции классифицируются как манипулирование рынком. «Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций», — поясняют в ЦБ.

Регулятор напоминает, что манипулирование рынком запрещено по закону.

«Банк России направил физическим лицам и Maraion Investments Limited предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», — говорится в релизе.

На сайте ЦБ отдельно опубликованы уведомления о выдаче по факту нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком...» (согласно указанному положению, запрещается осуществлять действия, относящиеся по закону к манипулированию рынком. — Прим. Банки.ру), предписаний о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Помимо Maraion Investments Limited такие предписания выданы Румянцеву Ивану Сергеевичу, Сынгаевскому Александру Дмитриевичу, Ерошкевичу Дмитрию Александровичу, Минскому Станиславу Евгеньевичу, Борисову Валерию Львовичу, Жирному Алексею Ивановичу, Сергееву Дмитрию Анатольевичу.



Кроме того, одновременно с сообщением об установлении фактов манипулирования рынком Центробанк опубликовал уведомления о выдаче аналогичных предписаний ряду организаций, которые не упоминаются в этом релизе, а именно компаниям Omega Funds Investment Limited и Rinex Nerro Group Ltd., зарегистрированным на Кипре, АО «Тренд», а также ООО «Брокерская компания «Регион», Росгосстрах Банку, банку «Открытие», ООО «Управление сбережениями» и ООО «УК Управление инвестициями».