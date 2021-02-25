Продажа непрофильных активов банком «Открытие» в 2020 году привела к повышению капитала банковской группы, кредитная организация заработала на бумагах Polymetal и потеряла на акциях ВТБ, пишет РБК. Об этом сообщил глава «Открытия» Михаил Задорнов.

По его словам, капитал группы «Открытие» вырос на 10% (до 520 млрд рублей) после продажи ряда активов. На продаже акций Polymetal банк заработал 30 млрд рублей, если сравнить с ценой постановки на баланс. Также были проданы акции ВТБ, которые скупались, пока банк был частным и принадлежал Вадиму Беляеву. В результате этой сделки банк «Открытие» потерял около 10 млрд рублей, сказал Задорнов.

Банк «Открытие» ищет покупателя доли в QIWI Об этом заявил глава банка Михаил Задорнов.

Небольшой пакет ВТБ остался на балансе пенсионного фонда «Открытия». «Если для нас это абсолютно непрофильный и, к сожалению, приносящий только отрицательный результат актив, то для НПФ с точки зрения котировального списка это актив, который соответствует его мандату», — отметил Задорнов. НПФ будет при благоприятной ситуации также продавать акции госбанка.

Группа «Открытие» была крупнейшим миноритарным акционером ВТБ: она владела 14,83% акций госбанка. «Открытие» в декабре продало Банку непрофильных активов, созданному на базе «Траста», который также принадлежит ЦБ, 9% бумаг ВТБ за 44,5 млрд рублей.