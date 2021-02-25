Продажа непрофильных активов банком «Открытие» в 2020 году привела к повышению капитала банковской группы, кредитная организация заработала на бумагах Polymetal и потеряла на акциях ВТБ, пишет РБК. Об этом сообщил глава «Открытия» Михаил Задорнов.
По его словам, капитал группы «Открытие» вырос на 10% (до 520 млрд рублей) после продажи ряда активов. На продаже акций Polymetal банк заработал 30 млрд рублей, если сравнить с ценой постановки на баланс. Также были проданы акции ВТБ, которые скупались, пока банк был частным и принадлежал Вадиму Беляеву. В результате этой сделки банк «Открытие» потерял около 10 млрд рублей, сказал Задорнов.
Об этом заявил глава банка Михаил Задорнов.
Небольшой пакет ВТБ остался на балансе пенсионного фонда «Открытия». «Если для нас это абсолютно непрофильный и, к сожалению, приносящий только отрицательный результат актив, то для НПФ с точки зрения котировального списка это актив, который соответствует его мандату», — отметил Задорнов. НПФ будет при благоприятной ситуации также продавать акции госбанка.
Группа «Открытие» была крупнейшим миноритарным акционером ВТБ: она владела 14,83% акций госбанка. «Открытие» в декабре продало Банку непрофильных активов, созданному на базе «Траста», который также принадлежит ЦБ, 9% бумаг ВТБ за 44,5 млрд рублей.