План ВТБ по постепенному выкупу собственных привилегированных акций оказался неработоспособным, кредитная организация совместно с Минфином России продолжает поиск других вариантов реализации плана. Об этом, как передает ТАСС, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе пресс-конференции.

В ноябре 2020 года Пьянов говорил, что ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка; программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью агентству Reuters заявлял, что министерство поддерживает предложение ВТБ.

«Мы на данный момент имеем четкую идентификацию, что предложенный нами вариант — нерабочий, и мы принимаем эту позицию. И не существует пока ни у нас, ни у Минфина никакого альтернативного сценария, который мы могли бы вам представить. Поэтому в этой ситуации мы как обе стороны остались верны своим принципиальным позициям, что для нас приоритетно неухудшение капитальной нагрузки и неухудшение позиций миноритарных акционеров. А Минфин, по сути, не сможет обменять инструмент с существующей дивидендной доходностью перманентно на такую же дивидендную доходность, но ограниченную семью годами, — отметил Пьянов. — Поэтому как только появится какой-то альтернативный вариант, мы вам обязательно сообщим. По состоянию на сегодняшний момент такого варианта нет, он не найден пока, но стороны продолжают его поиск, и, быть может, какой-то из сторон придет гениальная альтернативная идея».

Пьянов уточнил, что ВТБ предлагал постепенный обратный выкуп своих привилегированных акций на сумму 521 млрд рублей в период с 2021 по 2027 год. «К сожалению, этот сценарий не реализуется. Основная причина, сложность в реализации этого сценария — это, по видению Минфина, замена инструментария, который «генерит» перманентный дивидендный доход, на инструментарий ограниченного периода генерации такого же дивидендного дохода. И, действительно, дальнейшие варианты дискуссий вступают в конфликт либо с принципом неувеличения капитальной нагрузки по сравнению со статус-кво, либо с неущемлением интересов миноритарных акционеров», — добавил банкир.

В конце октября 2020 года глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что рассчитывает решить вопрос с Минфином РФ по уменьшению доли привилегированных акций в капитале банка до начала следующего периода выплаты дивидендов.



Согласно информации на сайте банка, владельцами его привилегированных акций первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа — 47,22%, указывает ТАСС.