Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года в соответствии с МСФО с учетом внутригрупповых операций, по предварительной оценке, составила 84,9 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Москве 25 февраля сообщил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Согласно представленной ранее в четверг предварительной оценке, чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО составила 43,4 млрд рублей.

Как указано в релизе банка, его совокупный кредитный портфель за 2020 год увеличился до 1,627 трлн рублей с 1,362 трлн годом ранее. Объем средств клиентов в банке (с учетом портфеля казначейства) в 2020 году достиг 1,924 трлн рублей против 1,738 трлн по итогам 2019-го. При этом объем средств клиентов в банке по-прежнему существенно превышает объем кредитов, несмотря на высокие темпы роста кредитного портфеля, подчеркивают в «Открытии».

В банке «Открытие» предварительно оценили чистую прибыль по МСФО за 2020 год в 43,4 млрд рублей По итогам 2019 года группа «Открытие» получила чистую прибыль по МСФО на уровне 52,3 млрд рублей.

Объем выдачи кредитов в рознице в 2020 году увеличился на 19% и достиг 281 млрд рублей. «Банк занял второе место по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе. Число активных розничных клиентов достигло 3,1 млн», — говорится в релизе. Там также отмечается, что «в 2020 году розничное кредитование банка «Открытие» росло в 3,5 раза быстрее рынка».

Кредитный портфель по малому и среднему бизнесу по итогам 2020 года вырос на 20% и достиг 152 млрд рублей. Объем средств клиентов из сегмента МСБ в банке за 2020 год увеличился на 56% до 320 млрд рублей. Число активных клиентов банков «Открытие» и «Точка» из сегмента МСБ достигло 510 тыс. Рост активной клиентской базы за два года составил 58%.

Корпоративный кредитный портфель в 2020 году увеличился на 13% и впервые в истории банка превысил 1 трлн рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и достиг 1,192 трлн рублей.



«Банк «Открытие» первым на рынке в 2020 году предложил программу поддержки клиентов малого и среднего бизнеса. Всего же за время пандемии в 2020 году в качестве мер поддержки банк выдал более 14 тыс. розничных кредитов на 42,9 млрд рублей, около 3,4 тыс. кредитов компаниям МСБ на 34,7 млрд рублей, профинансировал более 100 проектов в корпоративном и инвестиционном бизнесе на 85 млрд рублей. Общая сумма поддержки клиентов во время пандемии в рамках государственных и собственных программ банка «Открытие» в 2020 году составила 162,6 млрд рублей», — также говорится в релизе.