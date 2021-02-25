Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов». В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-Банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».



Ведомство, в частности, сочло «вызывающим и непристойным» созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-Банка, так как девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».

«Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — отмечается в опубликованном ФАС определении.

Отдельно упомянута в документе сцена из ролика, в которой Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал.

«Действия Morgenshtern по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — указывает ФАС.

Такое поведение рэпера, равно как и демонстрацию тем среднего пальца зрителям, в ФАС считают нарушением нормы закона, запрещающей использование в рекламе «непристойных и оскорбительных образов».

В определении ФАС также упоминается еще ряд возможных нарушений закона: распитие рэпером в ролике алкоголя, обращение Моргенштерна к несовершеннолетним с советом попросить родителей завести им карту, что запрещено пунктом 2 статьи 6 ФЗ «О рекламе», использование в ролике эпитета «лучший банк страны» в отсутствие критериев, по которым сделан такой вывод, а также указания организационно-правовой формы оказывающего банковские услуги лица.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за нарушение требований закона «О рекламе» на рекламодателя может быть наложен штраф в размере 100—500 тыс. рублей.

В Альфа-Банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна, размещенный на своем канале в сети YouTube, рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения», — пояснил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов. Он также отметил, что употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет. (Что именно пьет из бутылки в начале ролика рэпер, непонятно.)

«Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон «О рекламе», будем оспаривать в обычном порядке», — добавил представитель банка.

Гиязов также отметил, что с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном показал высокую эффективность. «Мы получили более 25 тысяч заявок от новых клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях», — пояснил он.