Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

В эфире телеканала «Вместе РФ» Журавлев пояснил, что тема защиты прав неквалифицированных инвесторов обсуждалась накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке.

«Также обсуждались вопросы защиты прав граждан — неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь», — сообщил Журавлев.

«Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама. Нужно подумать, как оградить от финансовых потерь [граждан] и на внешних рынках», — сказал он.

Кроме того, по словам Журавлева, на встрече с главой Кабмина обсуждалась реформа института банкротства. Правительство уже разработало соответствующий законопроект о банкротстве, в котором много новелл. «Это изменение принципа смены арбитражного управляющего, уточнение процедуры банкротства», — подчеркнул сенатор.