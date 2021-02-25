Российские банки выдали в январе 2021 года 86 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в январе 2020 года. Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, лучшая динамика наблюдалась в Тюменской области (+26% к январю 2020 года), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртской Республике (по +24%) и Югре (+22%).

Наименьшая динамика — в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области, Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%). В Санкт-Петербурге в январе банки выдали на 7% больше ипотечных кредитов, а в Москве — на 16%.

«Прошлый год был рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.