За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже, показал опрос Райффайзенбанка. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги.



«Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кешбэк и бонусы. Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%)», — сказано в релизе банка.

Чаще всего покупки россияне совершают в супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику.

Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок — так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты — этот способ назвали лучшим 57% опрошенных, уточнили в Райффайзенбанке.