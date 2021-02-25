Восстановление показателей прибыльности ВТБ до двузначного уровня в 2021 году после разового сокращения в 2020-м окажет позитивное влияние на кредитоспособность, говорится в сообщении S&P Global Ratings. По мнению агентства, восстановлению прибыльности будут способствовать постепенное снижение потерь по кредитам и продолжающийся рост основного бизнеса в России.

ВТБ отразил в отчетности за 2020 год снижение чистого дохода на 63% — до 75,3 млрд рублей (около 1 млрд долларов) в сравнении с 201,2 млрд рублей за 2019-й. Это связано со снижением рентабельности собственного капитала до 7,4% в 2020 году в сравнении с 21% в 2019-м.

Снижение прибыльности в S&P связывают со следующими факторами:

увеличением вновь созданных резервов на потери по кредитам в среднем до 1,9% кредитного портфеля после реструктуризации около 14% кредитов, выданных банком (средний показатель по банковской системе — 10%);

потери в размере 126,4 млрд рублей, вызванные обесценением активов, не связанных с основной деятельностью (главным образом — земель в Московской области и спорткомплекса «ВТБ Арена»).

«Вместе с тем, несмотря на спад российской экономики в 2020 году, рост прибыльности банка (до вычета резервов) был выше, чем мы ожидали ранее, при этом чистые процентные доходы выросли на 20,7%, а чистые комиссионные доходы — на 12,5%. Растущая доля текущих счетов розничных клиентов и более низкая ставка взносов в фонд страхования вкладов способствовали увеличению чистой процентной маржи банка ВТБ на 40 базисных пунктов до 3,8%. В то же время темпы роста кредитования банка оказались немного выше средних показателей роста по банковской системе как в корпоративном, так и в розничном сегменте, что способствует росту выручки», — отмечают эксперты агентства.

В то время как ВТБ прогнозирует снижение расходов на формирование резервов до менее 1% в 2021 году, аналитики агентства ожидают, что этот показатель снизится примерно до 1,5%, однако вряд ли достигнет уровня, отмечавшегося до пандемии (0,9%).

«Мы включаем в наши расчеты дополнительные резервы, которые банку, вероятно, потребуется создать для покрытия возможных потерь по реструктурированным кредитам корпоративных заемщиков, которые испытывают затруднения в восстановлении финансовых показателей. В связи с этим мы не ожидаем значительного улучшения качества активов банка в 2021 году и прогнозируем, что доля проблемных активов, скорее всего, будет находиться в диапазоне 10—12%, с учетом ухудшения качества некоторых реструктурированных кредитов. В то же время мы не ожидаем очередного существенного обесценения активов, не связанных с основной деятельностью банка. Хотя мы и отмечаем давление на показатели чистой процентной маржи ВТБ в связи с низкими процентными ставками в России, снижение потерь по кредитам будет способствовать восстановлению прибыльности банка и его способности генерировать капитал», — сказано в релизе.