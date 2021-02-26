Оплата по QR-кодам в течение нескольких лет может занять около 15% рынка безналичных платежей, оценили для «Известий» в крупнейших российских банках. По данным Национальной системы платежных карт, QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. Об этом говорится в исследовании «Мир Plat.form». Сейчас половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть — через смартфон. Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%, пояснили в НСПК. Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.

Объемы платежей по QR-кодам растут в среднем на 30% ежемесячно, оценили в Делобанке. По оценкам ВТБ, сейчас такие операции составляют менее 1% от общего объема эквайринга, но в среднесрочной перспективе технология может занять от 5% до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно. В горизонте двух лет этот платежный метод может занять нишу с долей до 15—20% в электронной коммерции и 7—10% в офлайне, отметили в «Открытии». В Промсвязьбанке считают, что такой способ оплаты имеет все шансы занять через пять лет около 10—15% рынка.

QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через Систему быстрых платежей (СБП). В регуляторе ожидают, что положительная динамика сохранится за счет заинтересованности со стороны торговых предприятий. Комиссии в СБП в 2—2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов — 1,2—2,2%), отметили в ЦБ, пояснив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными, например, малый бизнес.

По словам экспертов, за счет низких тарифов и простоты интеграции предприниматели будут стараться привлечь клиентов к новому способу оплаты. Часть продавцов сделает скидки для клиентов или введет акции, например, подарок за какое-то количество операции с помощью QR. При увеличении интереса клиентов доля покупок по QR-кодам будет расти на 5—15% в год. Использование «пластика» или смартфона поддерживается в том числе программами лояльности эмитентов карт, отметили эксперты. В кредитных организациях заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды. Для сохранения рынка банки и платежные системы будут предлагать новые сервисы клиентам-бизнесменам, считают эксперты.