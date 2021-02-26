📰 Краткосрочного изменения внешней конъюнктуры может оказаться достаточно, чтобы вернуть рубль к верхней границе торговых диапазонов против евро и доллара, то есть в область 92 и 76 соответственно, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, рубль втрое менее волатильный, чем нефть, поэтому ее потенциальная 15-процентная просадка к 55 долларам за баррель (область консолидации января и 2/3 от прироста с ноября) заставляет рассматривать возможность роста USD/RUB к 76—77 в марте. Уже в самом начале следующего месяца EUR/RUB имеет хорошие шансы не только подняться к верхней границе диапазона в 92—93. Вполне возможно, что в ближайшую неделю-две нам предстоит оценивать шансы на выход пары в диапазон выше 94, область исторических максимумов, прогнозирует эксперт.

📰 Две страны в прошлом году не выплатили России проценты по межправительственным кредитам, пишут «Известия» . Об этом говорится в материалах к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета. Общая сумма процентных доходов составила 63 млрд рублей, из-за неплатежей она оказалась на 3,6%, или 2 млрд рублей, ниже, чем ожидалось. В конце прошлого года доля просрочки по всем межгоскредитам прогнозировалась на уровне 25% от общего объема портфеля. В целом в 2020 году РФ заработала на процентах по кредитам на 10 млрд рублей меньше, чем в 2019-м. Эксперты полагают, что показатель проблемных долгов в ближайшие несколько лет будет снижаться, поскольку портфель займов РФ стал чище.

📰 В борьбу за новые ограничения для онлайн-платформ втянулись поставщики товаров и услуг: через «Опору России» они пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу инициировать разработку правил недискриминационного доступа к различным сервисам бронирования и продажи. Об этом пишет «Коммерсант» . У бизнеса возникают вопросы из-за их непрозрачной системы ранжирования и коммерческих условий. Изменить российское законодательство предлагается по образцу принятых ранее правил Европарламента. Но очевидно, что инициатива столкнется с возражениями со стороны участников рынка онлайн-торговли.

📰 «Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты, пишут «Ведомости» . Новый тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира, по мнению компании, позволит снизить среднюю цену билетов на 2%. Компания будет обязана выплатить пассажиру компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу с гарантированным перелетом. В Минтрансе заявили, что предложение не будут рассматривать до полного восстановления отрасли после пандемии.

📰 Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на жилье в перспективе десяти лет в нескольких десятках российских городов, пишет «Российская газета» . И с учетом этого сделали вывод, что лучше всего вкладываться в недвижимость в Сочи. На втором месте, по мнению аналитиков, Краснодар. Далее следуют Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. В десятку вошли также Казань, Тула, Нижний Новгород, Хабаровск и Тюмень.

📰 В 2021 году вырастет число атак на ОС и облачную инфраструктуру на базе Linux, ожидают в IBM. Об этом пишет «Коммерсант» . Проблема затронет в том числе российские госорганы, которые в рамках импортозамещения переходят на отечественные ОС на Linux, предупреждают эксперты. Бизнесу же, который начал активно использовать облачные сервисы на фоне пандемии, грозит увеличение расходов: злоумышленники могут взламывать их облачные среды и использовать их для майнинга криптовалют и DDoS-атак.

📰 В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний в домах в первый год их работы, пишут «Известия» . С такой инициативой в Минстрой обратилась зампред комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко. Меру поддерживают в комитете нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Согласно Жилищному кодексу, договор с управляющей компанией заключается на срок от года до пяти лет. При этом допускается проведение собрания жильцов по поводу ее смены в любое время. Такой пробел в законодательстве позволяет недобросовестным УК манипулировать жителями, обещая золотые горы за меньшие деньги, но по факту не выполняя обязательств.