📰 Краткосрочного изменения внешней конъюнктуры может оказаться достаточно, чтобы вернуть рубль к верхней границе торговых диапазонов против евро и доллара, то есть в область 92 и 76 соответственно, пишет «Российская газета». Об этом рассказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, рубль втрое менее волатильный, чем нефть, поэтому ее потенциальная 15-процентная просадка к 55 долларам за баррель (область консолидации января и 2/3 от прироста с ноября) заставляет рассматривать возможность роста USD/RUB к 76—77 в марте. Уже в самом начале следующего месяца EUR/RUB имеет хорошие шансы не только подняться к верхней границе диапазона в 92—93. Вполне возможно, что в ближайшую неделю-две нам предстоит оценивать шансы на выход пары в диапазон выше 94, область исторических максимумов, прогнозирует эксперт.
📰 Две страны в прошлом году не выплатили России проценты по межправительственным кредитам, пишут «Известия». Об этом говорится в материалах к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета. Общая сумма процентных доходов составила 63 млрд рублей, из-за неплатежей она оказалась на 3,6%, или 2 млрд рублей, ниже, чем ожидалось. В конце прошлого года доля просрочки по всем межгоскредитам прогнозировалась на уровне 25% от общего объема портфеля. В целом в 2020 году РФ заработала на процентах по кредитам на 10 млрд рублей меньше, чем в 2019-м. Эксперты полагают, что показатель проблемных долгов в ближайшие несколько лет будет снижаться, поскольку портфель займов РФ стал чище.
📰 В борьбу за новые ограничения для онлайн-платформ втянулись поставщики товаров и услуг: через «Опору России» они пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу инициировать разработку правил недискриминационного доступа к различным сервисам бронирования и продажи. Об этом пишет «Коммерсант». У бизнеса возникают вопросы из-за их непрозрачной системы ранжирования и коммерческих условий. Изменить российское законодательство предлагается по образцу принятых ранее правил Европарламента. Но очевидно, что инициатива столкнется с возражениями со стороны участников рынка онлайн-торговли.
📰 «Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты, пишут «Ведомости». Новый тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира, по мнению компании, позволит снизить среднюю цену билетов на 2%. Компания будет обязана выплатить пассажиру компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу с гарантированным перелетом. В Минтрансе заявили, что предложение не будут рассматривать до полного восстановления отрасли после пандемии.
📰 Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на жилье в перспективе десяти лет в нескольких десятках российских городов, пишет «Российская газета». И с учетом этого сделали вывод, что лучше всего вкладываться в недвижимость в Сочи. На втором месте, по мнению аналитиков, Краснодар. Далее следуют Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. В десятку вошли также Казань, Тула, Нижний Новгород, Хабаровск и Тюмень.
📰 В 2021 году вырастет число атак на ОС и облачную инфраструктуру на базе Linux, ожидают в IBM. Об этом пишет «Коммерсант». Проблема затронет в том числе российские госорганы, которые в рамках импортозамещения переходят на отечественные ОС на Linux, предупреждают эксперты. Бизнесу же, который начал активно использовать облачные сервисы на фоне пандемии, грозит увеличение расходов: злоумышленники могут взламывать их облачные среды и использовать их для майнинга криптовалют и DDoS-атак.
📰 В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний в домах в первый год их работы, пишут «Известия». С такой инициативой в Минстрой обратилась зампред комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко. Меру поддерживают в комитете нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Согласно Жилищному кодексу, договор с управляющей компанией заключается на срок от года до пяти лет. При этом допускается проведение собрания жильцов по поводу ее смены в любое время. Такой пробел в законодательстве позволяет недобросовестным УК манипулировать жителями, обещая золотые горы за меньшие деньги, но по факту не выполняя обязательств.