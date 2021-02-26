Совет директоров Банка России принял решение об изменении параметров безотзывной кредитной линии, открываемой регулятором системно значимой кредитной организации (головной кредитной организации и/или участникам банковской группы) с 1 апреля 2021 года в соответствии с договором об открытии БКЛ. Об этом сообщила накануне пресс-служба ЦБ.

Так, плата за право пользования БКЛ, открываемой с 1 апреля 2021 года, установлена в следующем размере: в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года — 0,15% в год от установленного системно значимой кредитной организации (головной кредитной организации или участникам банковской группы) максимально возможного лимита БКЛ; начиная с 1 октября 2021 года — 0,5% в год. По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.

Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям установлен в размере 4 трлн рублей начиная с 1 апреля 2021 года.

В ЦБ поясняют, что действующие в настоящее время параметры БКЛ — сниженная плата за право пользования в размере 0,15% в год и максимальный совокупный лимит в размере 5 трлн рублей — были установлены в марте 2020 года в качестве мер поддержки системных банков в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эти меры носили временный характер, 31 марта 2021 года завершается период их действия.

«За время действия мер поддержки ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе улучшилась. Объем финансовых инструментов на российском рынке, соответствующих критериям их включения в состав высоколиквидных активов, достаточен для их приобретения системно значимыми кредитными организациями в целях соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и, как ожидается, продолжит увеличиваться в дальнейшем», — отмечает регулятор.

По оценкам Банка России, в ближайшие годы ожидается сохранение профицита ликвидности банковского сектора. Увеличится и предложение на рынке облигаций федерального займа. В соответствии с планами Минфина России по выпуску ОФЗ, объем рынка за 2021—2023 годы увеличится на 7,1 трлн рублей. В этой связи системные банки имеют возможность наращивать высоколиквидные активы для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности преимущественно за счет рыночных инструментов, заключают в Банке России.

ЦБ прогнозирует структурный профицит ликвидности банков на конец 2021 года в 0,8—1,4 трлн рублей Прогноз учитывает предпосылку о постепенном возврате в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии.

В числе прочего отмечается, что фактический объем открытых БКЛ по состоянию на 1 января 2021 года составил 2,8 трлн рублей. Таким образом, действующий размер совокупного лимита является избыточным.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года вступает в действие план сокращения индивидуальных лимитов, предусмотренный приказом от 3 декабря 2015 года № ОД-3439 «Об определении максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии», указывают в ЦБ. При этом в целях поддержки кредитования экономики в период выхода из пандемии и облегчения процесса перехода системных банков к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности на рыночной основе Банк России планирует внести изменения в данный приказ в части повышения коэффициента взвешивания в рамках применения плана сокращения индивидуальных лимитов с 70% до 85% для периода с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года.

Напомним, ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия БКЛ и изменить ее параметры в одностороннем порядке.

Процентная ставка по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий, составляет сейчас 6% годовых, свидетельствует информация на сайте регулятора. Ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке (сейчас это 4,25% годовых) плюс 1,75 процентного пункта.



Ранее предполагалось, что Банк России со временем полностью свернет безотзывные кредитные линии для банков. Так, в апреле 2019 года было объявлено, что это произойдет в течение трех лет. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева тогда отмечала, что безотзывные кредитные линии стали подменой надлежащей практики управления риском ликвидности для отдельных банков.