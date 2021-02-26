Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи потерял 1,98% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 342,3 пункта. Индекс РТС просел на 2,63% — до отметки 1 412,3.

«Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Азиатские площадки показывают сильное снижение, отыгрывая вчерашнее падение американского рынка. В небольшом минусе и фьючерсы на индексы в США. Сегодня рынки могут продолжить коррекционное движение, но умеренными темпами. В фокусе — данные по расходам и доходам потребителей в США», — написал перед началом российских торгов главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.

С учетом негативной динамики зарубежных площадок он спрогнозировал снижение индекса Мосбиржи. «В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов», — добавил эксперт.



«В начале сессии российские фондовые индексы… судя по всему, выйдут в минус вслед за продажами на зарубежных площадках. Всемирное увеличение доходности государственных облигаций стало новой проблемой для рынка акций, и, вероятно, финансовые главы G20 коснутся этого феномена на пятничной встрече. В США тем временем будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, который особенно важен при определении курса денежно-кредитной политики. Рынки, несмотря на поддержку финансовых регуляторов, становятся все более волатильными», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

