Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара снизился на 20 копеек и составил 74,55 рубля, а евро подешевел до 90,53 рубля (минус 42 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. По его словам, российская валюта, после существенного ослабления днем ранее, сегодня утром попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73—75 рублей. В дальнейшем продажи в национальной валюте могут активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку тестирования верхней границы данного коридора, прогнозировал эксперт.

«Вполне логично, что на внешнем негативе обвалился рубль, в паре с долларом завершив день в районе сопротивления 74,7. Никаких сильных драйверов роста у российской валюты нет, поддержка по паре доллар/рубль в районе 73 все больше и больше укрепляется, и должно произойти просто чудо, чтобы она была пробита. Сейчас следующей целью для девальвационного движения рубля выступает отметка 76 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.