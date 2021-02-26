Стратеги JP Morgan посоветовали инвесторам вкладывать в биткоин около 1% от объема своего инвестиционного портфеля, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Они считают, что криптовалюта способна хеджировать риски от колебаний в традиционных классах активов, таких как акции, облигации и сырье. Аналитики рекомендуют инвестировать в главную цифровую монету не более 1%, чтобы снизить риск от резких падений стоимости биткоина.

«В портфеле с несколькими активами инвесторы, вероятно, могут добавить до 1% своих средств в криптовалютах, чтобы добиться повышения эффективности в общей доходности портфеля с поправкой на риск», — сказано в рекомендации для инвесторов.

Между тем ряд аналитиков предсказывают ощутимое падение курса биткоина, говорится в другом материале РБК .



По словам трейдера и основателя Tradunity Дмитрия Лаврова, в ближайшее время котировки криптовалюты могут опуститься до 42—40 тыс. долларов. Эта зона выступит в качестве поддержки, после чего произойдет разворот тренда и актив вернется к росту.

«Если фундаментальные факторы помогут «медведям» сломать эту зону поддержки, то мы увидим 30 тысяч долларов», — предупредил Лавров.

Трейдер Джош Рейджер рекомендовал следить за отметкой в 44 тыс. долларов. 23 февраля стоимость криптовалюты опускалась до этого уровня, после чего выросла. Рейджер уверен, что если на этот раз отметка не выдержит, курс продолжит движение к уровню 40 тыс. долларов.

«Если цена опустится до 40 тысяч долларов, то в среднесрочной перспективе она может достичь 30 тысяч долларов. После этого она может отскочить», — считает трейдер.

Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал назвал главными уровнями сопротивления для биткоина 49,1 тыс., 50 тыс. и 50,7 тыс. долларов. По словам эксперта, криптовалюте необходимо преодолеть эти отметки, чтобы вернуться в позитивную зону и продолжить расти.

Согласно данным портала Coindesk.com , по состоянию на 11:52 мск курс биткоина равнялся 45 652,51 доллара (минус 8,81% за сутки). Минимальная отметка, к которой стоимость криптовалюты опускалась за последние сутки, — 44 180,99 доллара. Исторический максимум составляет 58 332,36 доллара за единицу криптовалюты, он был достигнут ранее на текущей неделе.

Российский банкир сравнил биткоин с финансовой пирамидой «МММ» Воспринимать биткоин как реальный инвестиционный актив было бы странно, считает глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Критики биткоина оценивают в том числе и его экологический след, следует из сообщений СМИ. Так, с критикой криптовалюты в этой связи выступил основатель Microsoft Билл Гейтс, заявивший в интервью журналисту CNBC в Clubhouse, что главная цифровая монета потребляет слишком много электроэнергии и тем самым наносит вред природе (информация приводилась в РБК ). По словам Гейтса, на трансакции в Сети биткоина требуется больше электроэнергии, чем на любой другой метод передачи денег.

Миллиардер также сообщил, что сейчас его фонд ведет разработку собственных цифровых валют, которые будут отличаться «сверхнизкими» комиссиями за трансакции. Он отметил, что не собирается инвестировать в биткоин, а предпочитает вкладывать капитал в компании, которые производят продукцию.



Руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев заявил РИА Новости , что объем выбросов углекислого газа, поступившего в атмосферу из-за майнинга биткоина, на сегодняшний день составляет от 37 млн до 70 млн тонн. В числе прочего он отметил, что на Россию приходится около 6% общемирового объема энергозатрат на майнинг биткоина.