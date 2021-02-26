Банк «Уралсиб» совместно с компанией «Игровой интеллект» провел двухдневный мастер-класс по финансовой грамотности для хоккеистов ХК «Сочи». Мероприятие прошло на базе клуба в сочинском Дворце спорта «Большой».

Мастер-классы по финансовой грамотности — часть большого проекта «Побеждаем вместе», который банк «Уралсиб» реализует для профессиональных спортсменов. Необходимость таких обучающих программ обусловлена достаточно характерной ситуацией, когда спортсмены, даже получая высокие доходы в период своей активной карьеры, после ее завершения не имеют сформированного капитала и источников пассивного или активного дохода. Мастер-классы как раз направлены на то, чтобы дать спортсменам необходимые базовые знания и навыки долгосрочного финансового планирования и управления своими финансами. Здесь спортсменов учат грамотной оценке своих финансовых возможностей и потребностей, составлению финансового плана, рассказывают об особенностях, преимуществах и рисках различных инвестиционных инструментов, обеспечении сохранности инвестиций, страховой защите жизни и капитала, а также о возможностях развития собственного бизнеса.

«Для профессиональных спортсменов очень важно понимание того, что необходимо жить не только сегодняшним днем, но и создавать надежный запас на будущее, ведь контракты заканчиваются, а жизнь продолжается, — отметил спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин. — А такие мероприятия дают базовые знания о финансах и инвестициях и помогают каждому понять и расставить собственные приоритеты в управлении своими деньгами. Еще для нас в этом общении важен индивидуальный подход к каждому спортсмену, а также большая линейка продуктов, разработанная банком «Уралсиб» специально для такой категории клиентов».

Партнером банка «Уралсиб» выступает компания «Игровой интеллект», реализующая программу по развитию неспортивных элементов карьеры профессиональных спортсменов по таким направлениям, как финансовая и правовая грамотность, развитие навыков коммуникации, личный бренд и репутация, а также долгосрочное планирование карьеры.

«Побеждаем вместе» — комплексный проект «Уралсиба», он включает в себя не только обучающие мероприятия, но и широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов — профессиональных спортсменов. В рамках проекта банк сотрудничает с ХК «Салават Юлаев» (Уфа), Межрегиональной любительской баскетбольной лигой (МЛБЛ), Единой лигой Европы 3х3 и другими спортивными организациями.

