Количество выявленных киберугроз в 2020 году превысило 62,6 млрд, в 91% случаев вектором атаки выступала электронная почта, говорится в докладе Trend Micro «Постоянная изменчивость: доклад Trend Micro о состоянии кибербезопасности за 2020 год». Компанией было выявлено 14 млн уникальных ссылок, ведущих на фишинговые страницы в Интернете. С их помощью злоумышленники стремились получить информацию у сотрудников, потерявших бдительность за время работы из дома.

С помощью домашних сетей злоумышленники стремились получить доступ к корпоративным сетевым ресурсам либо использовать домашние «умные» устройства. По оценкам Trend Micro, количество атак на такие сети выросло на 210% и достигло почти 2,9 млрд, затронув около 15,5% роутеров.

ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества Кроме того, следует организовать рассылки СМС и сообщать о рисках при звонках клиентов в кол-центр.

Также в прошлом году на 34% выросло количество новых семейств программ-вымогателей, набирают популярность целевые атаки на правительственные организации, банки, объекты промышленности и здравоохранения. Количество уязвимостей за год выросло на 40%. Trend Micro отмечает, что киберпреступники продолжают активно пользоваться уязвимостями, известными еще с 2005 года. В большом количестве атак использовались уязвимости служб VPN удаленно работающих сотрудников. Незащищенные API использовались киберпреступниками в нескольких атаках, связанных с майнингом криптовалют.

Количество выявленных атак, связанных с компрометацией деловой почты, в прошлом году снизилось на 17%.

РФ в 2020 году достаточно мало пострадала от атак с применением программ-вымогателей: их количество составило всего 9,6% от общеевропейского показателя и 0,58% — от мирового. Но по количеству угроз, выявленных в сообщениях электронной почты, Россия находилась на втором месте в Европе и на пятом — в мире. По общему количеству обнаруженного вредоносного ПО она находилась на 43-м месте в мире с 1,4 млн атак. По количеству атак на мобильные устройства РФ заняла 11-е место в мире — под подозрение решений Trend Micro попало более 5 млн приложений, из которых 21,5 тыс. оказались вредоносными. Также популярными оказались атаки на домашние сети пользователей. Количество выявленных событий в этой сфере превысило 358 млн, что вывело Россию на первое место с 12,5% от их общемирового количества.