Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Инбанку на уровне «ruBB» с «негативным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала, низкой рентабельностью, адекватными запасом ликвидности и качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Негативный прогноз отражает рост уровня просроченной задолженности на балансе банка и низкую рентабельность бизнеса, а также высокую вероятность снижения рейтинга при условии сохранения указанных тенденций», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, активы банка сформированы преимущественно кредитным портфелем юрлиц, физлиц и ИП (40,5% валовых активов на 1 января 2021 года), средствами в Банке России и коммерческих банках (30,6% валовых активов), а также портфелем ценных бумаг, который составляет 24,7% валовых активов.

Ресурсная база банка в основном представлена средствами физических лиц (73% пассивов на 1 января 2021-го), при этом достаточно высокой является зависимость от крупных кредиторов (доля десяти крупнейших кредиторов составила 39,6% пассивов на 1 января 2021-го; 80% остатков средств физлиц приходится на вклады свыше 10 млн рублей), заключили в «Эксперт РА».