Московская биржа запустит срочный контракт на американский рынок акций. Об этом заявил в интервью агентству Reuters член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

«Мы собираемся запустить срочный контракт на американский рынок акций, видим спрос на это. У нас был фьючерс на индекс US 500, но мы его вывели из обращения. Сейчас находимся в финальной стадии проработки нового инструмента и скоро предложим его участникам и клиентам», — приводит агентство его слова.

Марич сообщил, что речь идет об американском рынке акций, а фьючерс на индекс S&P 500 Мосбиржа пока запустить не может ввиду ограничений на его использование.

«Мы видим интерес клиентов к диверсификации при торговле иностранными инструментами и хотим предложить для этого инструменты срочного рынка. Фьючерс будет дополнять возможности для участников и их клиентов по торговле иностранными акциями», — добавил он.