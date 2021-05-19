VII Всероссийский банковский форум «CX Banking Forum 2021. Как трансформировать CX для клиента, но в интересах бизнеса?» состоится 3—4 июня в Москве.

Положительный клиентский опыт — это то, почему клиент сегодня не уходит. Как стать самым рекомендуемым банком? Чем впечатлить клиента, который видел уже все грани клиентского сервиса? Какие подходы оцифровки финансовой эффективности клиентского опыта наиболее перспективны? Как, внедряя роботизацию, оставить клиента не с холодным сердцем, а с позитивными эмоциями?

На форуме вы также услышите реальные кейсы о лучших изменениях банковского обслуживания в период пандемии.

Ключевые вопросы:

влияние клиентских впечатлений на бизнес-показатели;

организационные изменения в управлении клиентского опыта;

как изменились поведение и ожидания клиентов;

клиентские впечатления в цифровых каналах;

сервисные прорывы в COVID-19-кризис.

Среди спикеров: