Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам I квартала 2021 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, по оценкам НКР, во многом объясняется сокращением отчислений в резервы на возможные потери. Без учета резервирования прибыль сектора снизилась.

Операционный доход сократился в январе — марте на 10% при одновременном увеличении операционных расходов на 6%. В результате прибыль до налогов и отчислений в резервы на возможные потери уменьшилась на 19%.

«Чистый процентный и чистый комиссионный доходы — ключевые и наиболее стабильные компоненты операционного дохода — выросли на 9% и 11% соответственно. Однако заметное давление на операционный доход российских банков оказали резко сократившиеся доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также тесно связанный с ними доход от производных финансовых инструментов. По итогам I квартала 2021 года чистый доход по данным статьям составил 26 млрд рублей против 233 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Повышенная волатильность рубля в марте 2020 года оказала заметную поддержку финансовому результату сектора, сказались также регуляторные послабления, включая возможность не проводить переоценку ценных бумаг», — сказано в исследовании НКР.

Наименьшее сокращение операционного дохода (минус 3%) наблюдалось у розничных банков, следом идут универсальные (минус 10%) и корпоративные (минус 14%). Худший результат (минус 35%) показали инвестиционные банки, которые в наибольшей степени зависят от динамики финансовых рынков и рубля.

В начале пандемии банки ужесточали риск-политики и активно наращивали резервы, опасаясь существенного ухудшения платежеспособности заемщиков: в I квартале прошлого года банки создали резервов на 362 млрд рублей, 156 млрд рублей из которых пришлось на СберБанк. В текущем году необходимость в дополнительных резервах отпала: в январе — марте 2021 года отчисления были втрое меньше, чем за тот же период прошлого года, — 121 млрд рублей, из которых СберБанк сформировал лишь 25 млрд рублей, уточнили в НКР.

Сильнее всего (на 205 млрд рублей) сократили отчисления в резервы универсальные банки (СберБанк как раз попадает в эту группу), розничные банки направили в резервы лишь на 7 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Корпоративные банки, наоборот, увеличили резервы почти на 3 млрд рублей.