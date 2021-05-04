МТС Банк предложил организациям сегмента малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, у которых подключен один из тарифных планов РКО в МТС Банке, ежемесячно получать начисления до 3% на остаток денежных средств на счете, сказано в релизе финучреждения.



Предложение предназначено как для новых клиентов, впервые открывающих счет в МТС Банке, так и для действующих клиентов банка, которые уже заключили договор на РКО.

Размер начислений зависит от выбранной программы РКО и суммы остатка на счете:

тариф «Проще простого» — 1% начисляется при сумме остатка от 100 тыс. рублей;

тариф «Выгодный» — 2% при остатке от 300 тыс. рублей на расчетном счете;

тариф «Стабильный» позволяет получить 3% при остатке на счете от 500 тыс. рублей.

Новым клиентам, заключающим договор на РКО по одному из тарифов, при выборе программ обслуживания будет доступна опция «подключить начисление процентов», а действующим клиентам достаточно написать заявление и отправить его в банк по удаленному каналу обслуживания (интернет-банк) или обратиться в офис МТС Банка по месту обслуживания расчетного счета.