«Росбанк Дом» улучшил условия кредитования по программе с господдержкой «Льготная новостройка»: с 4 мая базовая ставка для всех новых клиентов программы снижена до 5,99%, говорится в релизе финучреждения.



При этом зарплатным и корпоративным клиентам Росбанка доступна ставка 5,49%.

Клиенты «Росбанк Дом» также могут дополнительно снизить ставку с помощью программы «Назначь свою ставку», выбрав опцию «Ультра» — внесение платежа в размере 4% от общей суммы кредита.

Оформить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках госпрограмм могут граждане РФ при внесении первоначального взноса от 15% и при условии соответствия требованиям программы.