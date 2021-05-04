Новикомбанк снизил процентную ставку в рамках программы кредитования на приобретение квартир в жилом районе ALIA в Москве, сказано в сообщении финучреждения.



5,5% — процентная ставка, которая теперь доступна для работников стратегических партнеров Новикомбанка и зарплатных клиентов при оформлении кредита в размере до 12 млн рублей. При оформлении кредита в размере более 12 млн рублей ставка составит 7,2%.

В Новикомбанке действует полная линейка ипотечных программ, ставки по которым также были снижены. Так, по программе «Вторичный рынок» ипотеку можно оформить по ставке от 7,5% годовых на срок до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости — может быть частично оплачен за счет средств материнского капитала.