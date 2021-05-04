Банк «Зенит» изменил условия по вкладу «Баланс»: процентная ставка по депозиту теперь составляет до 4,39% годовых. Срок депозита — 400 дней, минимальная сумма — 30 тыс. рублей, сказано в релизе финучреждения.

Открыть вклад можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет. Пролонгация возможна на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется карта Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир Классическая». При условии размещения от 500 тыс. рублей — Masterсard Platinum, Visa Platinum или UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей вкладчику становится доступна Masterсard World Elite или Visa Infinite.