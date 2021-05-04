Проект по продаже ипотечных кредитов ВТБ через Почта Банк завершился из-за отсутствия спроса на ипотеку в тех точках, где был только Почта Банк, и, наоборот, присутствие ВТБ там, где был интерес клиентов к ипотечным продуктам. Об этом ТАСС сообщил глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

Проект по продаже ипотеки ВТБ через Почта Банк был запущен в конце 2018 года.

«Там, где есть и ВТБ, и Почта Банк, довольно странно прийти в Почта Банк и сказать: «Я хочу взять ипотеку в ВТБ, подам заявку у вас, а оформлять все равно пойду в ВТБ», — сказал Руденко, добавив, что проект по продаже ипотеки «не взлетел».

При этом Почта Банк заинтересован в загородной недвижимости, а именно в кредитовании строительства быстровозводимых домов без залога по схеме POS-кредитования с партнерами, уточнил Руденко.

«В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. В этом году эта тенденция будет только набирать обороты. Люди поняли, что жить в своем доме, за городом, комфортнее и приятнее. А с переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис в город. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе: за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта, — считает глава банка. — К тому же во всех коридорах власти обсуждаются и субсидированные программы, и строительство дач, и индивидуальное строительство».