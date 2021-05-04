Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых неординарных вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц, сообщил RT.

Согласно исследованию, в Москве высоко ценятся услуги холодильщика, который должен диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, а также давать консультации по устранению неисправностей. Такой работник сможет ежемесячно зарабатывать от 175 тыс. рублей.

В Тюмени колористу, в обязанности которого входит подбор красок для ремонта автомобилей, предлагают до 150 тыс. рублей. Особые требования к вакансии отсутствуют, однако нужно быть пунктуальным, готовым к командировкам и иметь навыки планирования.

Также до 150 тыс. рублей в месяц готовы платить в столице врачу лечебной физкультуры с опытом работы более года. Соискатель должен иметь высшее образование, действующий профильный сертификат по специальности, загранпаспорт, владеть английским и немецким языками на разговорном уровне.

Одной из самых необычных вакансий с высокой зарплатой стала работа грумером: от него требуются умения стричь, мыть и сушить шерсть животных, проводить гигиенические процедуры с их когтями и ушами, а также консультировать хозяев по вопросам ухода за питомцами.