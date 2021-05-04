Абсолют Банк увеличил ставки по ряду депозитов: «Абсолютный максимум+» без опции пополнения, «Пенсионный», «Абсолютное решение» плюс НСЖ и «Абсолютное решение» плюс ИСЖ, говорится в релизе финучреждения.

Клиенты Абсолют Банка смогут открыть рублевый депозит «Абсолютный максимум+» на любую сумму от 10 тыс. рублей сроком от двух лет со ставкой 5,3%. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 4,35% годовых. При открытии «Абсолютного максимума+» онлайн действует надбавка 0,15 п. п. независимо от срока.

Для всех сроков вклада «Пенсионный» ставка повышена на 0,25 п. п. Максимальная ставка по этому депозиту на любую сумму от 10 тыс. рублей сроком от 272 до 367 дней составит 4,7% годовых. Максимальная ставка для вкладов «Абсолютное решение» плюс НСЖ и «Абсолютное решение» плюс ИСЖ на сумму от 1,4 млн рублей увеличится до 7% годовых.