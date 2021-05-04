Значительная доля населения, «выпавшая» в период пандемии из среднего класса, попала не в «просто средний класс», а в бедность, заявил в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его мнению, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования», — это «дефект нашей политики». Экономист отметил, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать». Ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, по мнению ректора ВШЭ, — это продолжающееся падение реальных доходов населения, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».

Переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», предупреждает Кузьминов. Пока политических последствий этого процесса эксперт не видит, «резкие политические противостояния последнего времени, скорее всего, не ответ на это», считает он. Однако «ответ (на обеднение среднего класса) еще придет, и с ним надо что-то делать», заключает ректор ВШЭ. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%».

В конце сентября прошлого года эксперты ВШЭ оценивали, что из-за коронакризиса 6,1% работающего среднего класса перешли в категорию бедных из-за потери работы и снижения трудовых доходов в связи с простоем. Согласно расчетам исследователей, в период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 рублей). Всего, по оценке экспертов ВШЭ, к среднему классу до начала коронакризиса относились 24% занятых россиян — это люди с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, которые имеют высшее образование либо работают в госструктурах, руководителями высшего и среднего звена, специалистами высшего и среднего уровней квалификации, офисными служащими или военными.

По итогам 2020 года, по данным Росстата, уровень бедности в России (доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума в целом по стране) составил 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальное значение показателя с 2014 года. В конце 2020 года Всемирный банк оценивал, что по итогам года уровень бедности в стране должен был достигнуть 14,2%, если бы не антикризисные меры (власти, в частности, прибегли к веерным выплатам семьям с детьми).