Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,85%, свидетельствуют результаты консенсус-опроса «Известий». Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сошлись во мнении аналитики. Также на увеличение стоимости товаров и услуг будет влиять курс рубля. В случае его сильного падения импортные товары подорожают, что негативно скажется на инфляции.

Максимальный прогноз дают эксперты ВТБ: стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у «Открытия». Аналитики банка допускают, что рост цен может составить всего 4,3%.

По словам старшего экономиста «Открытия» Максима Петроневича, динамика инфляции во многом будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Велика вероятность, что их увеличение скоро остановится.

Также в пользу ускорения инфляции будет играть восстановление потребительской активности, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Это происходит на фоне довольно мягкой бюджетной политики, которая также увеличивает доходы населения. Низкие процентные ставки в экономике и программа льготной ипотеки обусловливают высокие темпы кредитования. Инвестиционная активность бизнеса также усиливается как на фоне низких процентов, так и из-за эффекта отложенного с 2020 года спроса», — констатировал эксперт.

Банк России прогнозирует инфляцию по итогам этого года на уровне 4,7—5,2%. Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, констатировал ЦБ в последнем релизе по ключевой ставке. Также регулятор отметил, что остаются на повышенном уровне инфляционные ожидания населения.

Прогноз по инфляции на 2021 год от Минэкономразвития более оптимистичен. В его обновленной версии ведомство указало, что цены вырастут всего на 4,3%, а в последующую трехлетку вернутся к таргету 4%.

