Банк «Александровский» предложил новые сезонные вклады: «Черника Дольче» и «Черника Премиум», говорится в релизе финучреждения.

По депозиту «Черника Дольче» ставки составят до 5,85% годовых при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении a) mobile 2.0 и до 5,65% годовых при открытии вклада в офисе банка. Выплата процентов — ежемесячно или по окончании срока вклада на текущий счет.

При открытии «Черники Дольче» в интернет-банке и приложении a) mobile 2.0 с выплатой процентов в конце срока вклада на:

181 день ставка составит 5,4% годовых;

367 дней — 5,7% годовых;

735 дней — 5,85% годовых.

Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей.

По вкладу «Черника Премиум» ставка составляет 5,75% при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении a) mobile 2.0. Возможные сроки размещения вклада: 181, 367, 735 дней.

Минимальная сумма вклада — 3 млн рублей.